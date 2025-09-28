В Дагестане произошла драка из-за раздачи бесплатной еды на ярмарке

В Дагестане местные жители устроили драку во время бесплатной раздачи еды на ярмарке. При попытке разогнать конкурентов в давке некоторые граждане даже кусались, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Избербаше. По словам местных жителей, ярмарка была посвящена 75-летию города. Толпа буквально обезумела из-за бесплатных пирожков, пиццы, пирожных и компота. Люди толкались и дрались за еду. Некоторые быстро находили пакеты и пытались утрамбовать туда угощения.

На опубликованных кадрах видно, толпа людей толкается и пытается хватать бесплатную еду со стола. Организаторы мероприятия при этом призывают граждан успокоиться и «нормально» себя вести.

Позднее один из школьников пожаловался на болевой прием женщины, которая укусила подростка из-за плова. От зубов его не спасла даже куртка, на руке остался след.

