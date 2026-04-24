В Дагестане предотвратили атаку украинских беспилотников

сегодня в 15:33

Украинские дроны хотели ударить по Дагестану, но республика успешно предотвратила атаку, сообщил глава региона Сергей Меликов.

Он отметил, что на местах падения осколков дронов работают оперативные службы. Все последствия ликвидируются. Власти делают все для безопасности граждан и объектов.

«К счастью, жертв и пострадавших нет», — сказал глава Дагестана.

Он призвал жителей проявлять спокойствие и бдительность. Медиков напомнил о запрете на публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ, дислокации сил минобороны и важной инфраструктуры.

