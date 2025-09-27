сегодня в 16:19

В Дагестане на ярмарке произошла давка из-за бесплатной раздачи еды

Люди устроили давку на ярмарке в дагестанском Избербаше, это произошло из-за бесплатной раздачи еды, сообщает РИА Новости .

На видео с места ЧП показано, как люди собрались около стола и, толкая друг друга, хватали бесплатную еду.

Давка происходила под призывы организаторов успокоиться и вести себя «нормально».

В пресс-службе администрации населенного пункта рассказали, что ярмарку 26 сентября организовала мэрия. Ее проводили к 75-летию города. При этом никакие инциденты на ход мероприятия и позитивное настроение гостей не повлияли.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.