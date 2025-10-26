сегодня в 19:17

В Чувашии пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку и 14-летнюю девочку

В городе Алатыре нетрезвый водитель на большой скорости совершил наезд на пожилую женщину и подростка. Пенсионерка и девочка погибли на месте, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что погибшие пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, обозначенному соответствующей разметкой. В этот момент на большой скорости в них врезался пьяный водитель.

По данным МВД Чувашской Республики, 77-летняя пенсионерка и 14-летняя школьница скончались от тяжелых травм непосредственно на месте аварии.

Теперь в обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.

