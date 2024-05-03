В Чувашии девочка отдала 1,3 млн руб, пытаясь купить игровые деньги «Роблокса»

Второклассница из Чувашии перечислила мошенникам 1,3 млн рублей с телефона родителей, чтобы купить робуксов (игровая валюта) в «Роблоксе», сообщает Telegram-канал Baza .

Родители школьницы узнали о произошедшем, когда им на телефон пришло сообщение о закрытии банковского вклада. Смартфоны и планшет тогда находились у 9-летней девочки. Родители зашли к ней в комнату и увидели, что ребенок общается с незнакомым человеком по видеосвязи.

Девочка рассказала, что нашла в Сети группу, в которой раздавали внутриигровую валюту. Там ей предложили выполнить ряд заданий. Школьница сделала скриншот телефона, зашла в банковское приложение и совершила 11 переводов. После этого она оформила кредит на 460 тыс. рублей и отправила из них еще 200 тыс. мошенникам.

Таким образом семья лишилась свыше 1 млн рублей. По данному факту в полиции было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Игра «Роблокс» очень популярна у детей. Ее часто используют злоумышленники, выманивающие у школьников деньги и фотографии, обещая игровую валюту.