В Чите мать 6 часов сидела в машине с малышом, чтобы не отдавать авто приставам

В Чите женщина набрала кредитов на 1 млн рублей и не собиралась их отдавать. Когда ее поймали на дороге и предупредили, что машина будет изъята, женщина заперлась в авто вместе с младенцем и не выходила оттуда шесть часов, сообщает «112» .

Два года назад жительница Забайкалья взяла кредит в размере 850 тыс. рублей у банка. Также она заняла деньги у микрофинансовой организации. Долги она с того времени так и не выплатила, потому приставы арестовали ее машину. Так как женщина скрывалась, ее объявили в розыск.

Недавно ее удалось поймать, когда она ехала на машине. Женщину предупредили об изъятии авто. Однако она не захотела расставаться с Toyota Witz и заперлась внутри. При этом вместе с ней был трехмесячный ребенок. Всего женщина с младенцем просидела в запертом авто шесть часов.

В какой-то момент у машины стал заканчиваться бензин. Родным объявленной в розыск дамы пришлось везти топливо, чтобы малыш не замерз внутри авто. Также сотрудники ФССП сочли условия пребывания малыша неподходящими и поставили в известность работников органов опеки.

В итоге дама сдалась — она вместе с ребенком вышла из машины и уехала домой. Авто было эвакуировано. Его реализуют, если женщина не погасит долги.

