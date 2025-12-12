В Чёрном море у берегов Севастополя произошло землетрясение
Развожаев: при землетрясении у Севастополя пострадавших нет
Вечером в пятницу в акватории Чёрного моря в 24 километрах от Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 с одним афтершоком. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём официальном телеграм-канале со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.
«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Доверяйте только официальной информации», — написал губернатор.
Он подчеркнул, что слабая и регулярная сейсмичность в регионе является нормальным явлением.
Крымские сейсмологи также обратились к жителям, почувствовавшим подземные толчки, с просьбой отметить это в специальном чате для сбора данных.
