В Черниговской и Одесской областях Украины раздались взрывы
«РВ»: серия мощных взрывов прогремела на юге Украины
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В южных областях Украины прогремела серия мощных взрывов, запущен сигнал воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
Ракетные удары нанесены по объектам около Нежина в Черниговской области, Южного в Одесской области и в Кривом Роге Днепропетровской области.
О повреждениях на земле информации нет.
ВС России продолжают проведение спецоперации на Украине.