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В Черниговской и Одесской областях Украины раздались взрывы

«РВ»: серия мощных взрывов прогремела на юге Украины
Происшествия
Jeff Kingma

Фото - © Jeff Kingma/Unsplash.com

В южных областях Украины прогремела серия мощных взрывов, запущен сигнал воздушной тревоги, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

Ракетные удары нанесены по объектам около Нежина в Черниговской области, Южного в Одесской области и в Кривом Роге Днепропетровской области.

О повреждениях на земле информации нет.

ВС России продолжают проведение спецоперации на Украине.