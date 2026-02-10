В чем приехала, в том и выступила: неизвестный покромсал дорогие костюмы Аниты Цой
Неизвестные едва не сорвали благотворительный мюзикл российской певицы, композитора и поэтессы Аницы Цой, порезав сценические костюмы. Общая сумма ущерба составил около 5 млн рублей, сообщает 112.
В субботу Анита Цой выступала в Кремлевском дворце. В течение нескольких месяцев ее команда готовилась к шоу, в том числе шила костюмы и собирала декорации. Однако в гримерке они обнаружили неприятный сюрприз.
«Модельеры не спали несколько дней до выступления. Вот буквально за 3 часа до начала мы увидели, что нам порезали 5 костюмов! Это катастрофа, мы готовились очень серьезно… Я вот в чем приехала — в том и выступала, в кроссовках и черных брюках», — рассказала певица.
Цой надеется, что зрители приняли такой перформанс как «новую режиссерскую находку», а вредителя они непременно найдут вместе с командой. У певицы несколько версий: злоумышленник мог покромсать дорогие наряды в ателье, по дороге на площадку или даже в самом дворце.
Команда певицы сверяет время транспортировки декораций и запрашивает видеозаписи с камер, чтобы провести собственное расследование. В полицию они пока не обращались.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.