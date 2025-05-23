В Челябинской области раскрыли убийство, совершенное более 10 лет назад

Следователи в Челябинской области распутали сложное дело об убийстве предпринимателя. Оно было совершено 10 лет назад, но его обстоятельства установили только недавно, сообщает пресс-служба СК РФ .

Преступление произошло в 2014 году в городе Карталы. Как выяснили следователи, предприниматель отказался выплачивать часть прибыли за криминальное покровительство 38-летнему местному жителю. Тот задумал расправиться с ним.

В этих целях мужчина связался с четырьмя знакомыми. Они вместе надавали на 44-летнего местного жителя, который якобы был им должен, чтобы он убил предпринимателя. Бандиты также передали ему обрез охотничьего ружья.

Сначала мужчина отказывался идти на преступление. Однако ему начали угрожать расправой над родными. Находясь под давлением, исполнитель 10 ноября 2014 года дважды выстрелил в предпринимателя. Убийство произошло вблизи дома № 113 по улице Луговой города Карталы.

Правоохранители непрерывно вели расследование. Следствием были восстановлены и проанализированы маршруты и контакты более 1 тыс. человек, которые были в районе места преступления.

Был проведен повторный допрос свидетелей, а также психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. Исполнителю убийства предъявили неопровержимые доказательства, он во всем сознался и назвал имена организаторов преступления.

Преступная деятельность группировки была пресечена. Четверым обвиняемым избрали меру пресечения, еще двух фигурантов нашли в местах лишения свободы, где они отбывали наказание за совершение других преступлений.

Также следователи установили причастность группировки к нападениям на граждан, хищению имущества, мошенничеству и т. д.