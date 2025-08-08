В Челябинске задержали Сергея Москаленко, который подозревается в убийстве жены

На территории Челябинского тракторного завода был задержан 37-летний Сергей Москаленко, которого подозревают в убийстве его жены, сообщает «Царьград» .

По версии следствия, он задушил ее в их доме, а затем сбежал с места преступления. Случайные прохожие, заметившие мужчину во дворе, проинформировали об этом органы правопорядка.

Розыск подозреваемого стартовал вечером 6 августа в окрестностях Чурилово. Сотрудники полиции организовали масштабные досмотры автомобилей, что спровоцировало пробки на дорогах. В ходе расследования выяснилось, что Сергей Москаленко и его супруга Ксения совместно проживали на протяжении девяти лет, однако узаконили свои отношения только в текущем году — незадолго до отправки мужчины на СВО.

Соседи охарактеризовали данную семью как ничем не примечательную и неконфликтную, с двумя детьми. Известие о произошедшей трагедии потрясло многих и повлекло за собой множество вопросов относительно мотивов совершенного преступления.