В Челябинске суд рассмотрит дело о взятках экс-главе ГАИ

Бизнесмена в Челябинске обвиняют в передаче экс-главе ГАИ более 2 млн руб

Третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Челябинской области завершил расследование. По версии следствия, в течение шести лет предприниматель передавал Гайде взятки на сумму свыше 2 млн рублей.

Следствие считает, что экс-руководитель Госавтоинспекции получал скидки на покупку Toyota Camry и Volvo S80, дорогие мобильные телефоны, часы, бытовую технику, отделочные материалы и строительные услуги. Взамен, по данным правоохранителей, он способствовал организации, предотвращая привлечение к ответственности за нарушения при транспортировке грузов.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ и подразделения собственной безопасности главного управления МВД. На имущество Варданяна наложен арест на сумму более 77,6 млн рублей, включая дом стоимостью 60 млн и автомобиль за 16 млн рублей.

Следствие признало собранные доказательства достаточными и передало дело в суд. Александр Гайде был задержан год назад. На тот момент он уже работал в центре хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД.

