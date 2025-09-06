В Челябинске собака напала на детей, пока их мать развлекалась с любовником

В Челябинске собака напала на детей, пока их мать развлекалась с любовником в автомобиле. Возбуждено уголовное дело, сообщает Baza .

Инцидент произошел в феврале текущего года. Женщина оставила 3-летнего сына и 4-летнюю дочь в квартире подруги наедине со стаффордширским терьером. Сама же она ушла развлекаться в машину с любовником. Вернувшись, женщина обнаружила, что мальчик и девочка получили глубокие раны и были в крови после нападения собаки.

Однако мать не поспешила вызвать скорую помощь или отвезти детей в больницу. Впоследствии она даже встала на защиту своей подруги, утверждавшей, что ее питомец не агрессивен, а лишь «очень активен». Воспитатель детсада, заметив на теле мальчика следы укусов и ссадины, сообщила об этом заведующей. Заведующая ответила, что следует «подождать следующего подобного случая», прежде чем обращаться в органы опеки.

При этом отец детей утверждает, что его экс-супруга злоупотребляет алкоголем и не обеспечивает должный уход за детьми. В июле младший сын был временно изъят из семьи на 10 дней по аналогичным причинам. Мужчина недавно узнал о произошедшем инциденте с участием собаки и обратился с заявлением в полицию по делам несовершеннолетних.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Из-за громкого резонанса в СМИ ситуация находится на личном контроле регионального СК.