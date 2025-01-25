В Челябинске 18-летнего парня с гидроцефалией отправили на срочную службу

18-летний челябинец с гидроцефалией пришел в военкомат, чтобы получить документы о негодности к военной службе, но его отправили служить, сообщает «Челябинск онлайн» .

Одним из симптомов данного заболевания, приобретенного в детстве, является очень большая голова. Состояние молодого человека казалось всем очевидным, поэтому вопрос с призывом в армию не стоял. Так, на медосмотрах врачи отмечали, что пациент легко получит «белый билет».

В конце прошлого года парень решил устроиться на работу. Там в отделе кадров с него потребовали военный билет. Он отправился в военкомат, чтобы узнать, как оформить «белый билет». Но его сразу призвали в армию.

Сначала парня привезли в сборный пункт, затем отправили в Чебаркульский гарнизон. Там состояние молодого человека обострилось. Как рассказали родители, он страдает от высокого внутричерепного давления, что приводит к сильным головным болям и понижению зрения.

Сейчас отец с матерью пытаются добиться проведения военно-врачебной комиссии и вернуть парня домой, но, как считают юристы, сделать это будет очень непросто.

«Гидроцефалия без нарушения функций означает для призывника категорию годности Б-4, и с ней в армию, к сожалению, забирают», — объяснил юрист проекта «Повесток.Нет» Рустам Шамсутдинов.

По его словам, таких солдат обычно отправляют служить в войска, где относительно небольшие нагрузки, например, в инженерные.

Он пояснил, что для убеждения комиссии нужно будет собрать большое число разных медицинских документов, которые могут подтвердить наличие проблем.