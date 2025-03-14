В Челябинск из зоны СВО вернули ВИЧ-инфицированного контрактника

Жителя Челябинска отправили в зону СВО по контракту, несмотря на ВИЧ-инфекцию. Его супруга рассказала, что мужчину вернули домой спустя три месяца службы, сообщает 74.ru .

По словам женщины, супруг полтора месяца просидел в подвале в ДНР вместе с военными с таким же диагнозом. Оттуда мужчин периодически забирали на передовую, но мужа это обходило стороной. В итоге 4 марта его отправили домой.

«Хочу поблагодарить вас, власти Челябинской области, за оказанную помощь, а также депутата Госдумы Яну Лантратову за организацию эвакуации из зоны СВО», — высказалась женщина.

История военнослужащего широко обсуждалась в январе. Мужчина получил контузию, его привезли в госпиталь Луганска, где обнаружили ВИЧ и гепатиты А и В. Весь прошлый год он получал терапию в родном городе, пока военного не забрали в военную часть, а оттуда снова увезли в зону СВО.