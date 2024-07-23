В Чехове автомобиль сбил ребенка

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В Чехове ребенок попал под колеса автомобиля, у мальчика травмы разной степени тяжести, сообщает « МК.ru » со ссылкой на Госавтоинспекцию Подмосковья.

Инцидент произошел на улице Молодежной 22 июля. Несовершеннолетний перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала машина.

Ребенка госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в Балашихе велосипедист наехал на 8-летнюю девочку и сбежал. Девочка получила ссадины и ушибы.