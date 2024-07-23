В Чехове автомобиль сбил ребенка
В Чехове ребенок попал под колеса автомобиля, у мальчика травмы разной степени тяжести, сообщает «МК.ru» со ссылкой на Госавтоинспекцию Подмосковья.
Инцидент произошел на улице Молодежной 22 июля. Несовершеннолетний перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала машина.
Ребенка госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее в Балашихе велосипедист наехал на 8-летнюю девочку и сбежал. Девочка получила ссадины и ушибы.