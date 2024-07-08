В Подмосковье велосипедист в парке сбил 8-летнюю девочку и сбежал

В Балашихе полиция ищет сбежавшего с места наезда на ребенка велосипедиста

Полиция разбирается в обстоятельствах наезда велосипедиста на ребенка в Балашихе, происшествие случилось на улице Парковая, откуда неаккуратный водитель двухколесного транспорта сбежал после того, как с ним заговорила мать сбитой 8-летней девочки, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Предварительно установлено, что 7 июля мужчина ехал по парку на велосипеде, петляя между прохожими. В какой-то момент он не заметил на тротуаре ребенка и сбил его. Восьмилетняя девочка упала на асфальт на глазах матери и ее подруги. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения, ролик с которых опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность велосипедиста. По результатам [проверки] будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили правоохранители.

Пострадавшая девочка получила ссадины и ушибы. От серьезных травм и переломов ее спасла мягкая игрушка, которая смягчила удар.

Ранее в Крыму девушка на самокате врезалась в коляску с маленьким ребенком. Малыш получил открытую рану на лбу, из-за чего его залило собственной кровью.