«Всю залило кровью»: в Крыму девушка на самокате сбила коляску с ребенком

В Симферополе в парке имени Юрия Гагарина школьница на электросамокате сбила детскую коляску с полуторагодовалой девочкой и рассекла ей лоб, из-за чего ребенка полностью залило собственной кровью, сообщает Telegram-канал SHOT .

Пострадавшего ребенка срочно доставили в больницу, где медики зашили глубокую рану на лбу. Других повреждений, в том числе сотрясения мозга, у девочки не обнаружено.

Предварительно известно, что девушка, которая управляла электросамокатом на высокой скорости, живет в семье, где есть депутаты Госсовета Крыма и бизнесмены, но имя ее не называется.

После происшествия школьница извинилась перед сопровождающими малышки и скрылась с места происшествия на самокате. Через полтора часа ее заметили в том же парке на самокате, испачканном кровью маленькой девочки.

Ранее в Москве мужчина на самокате сбил пятилетнего мальчика. Происшествие случилось в районе Красной площади.