Самокатчик сбил 5-летнего ребенка на Красной площади и сбежал

Мужчина на самокате сбил пятилетнего мальчика на Красной площади в Москве, у ребенка диагностирована травма головы, сообщает Baza .

24 июня Павел и его сын гуляли по Красной площади. Внезапно на мальчика наехал взрослый мужчина на самокате и сбил его с ног.

Отец подошел к обидчику, но тот не собирался отвечать за содеянное и быстро уехал с места происшествия. Также следом за мужчиной проехал его сын.

Через пару минут на место происшествия прибыла полиция. К тому моменту самокатчик уже успел скрыться. Сейчас его разыскивают. Пострадавшего мальчика госпитализировали, медики диагностировали у него травму головы.

Ранее в Москве подросток проломил череп пятилетней девочки самокатом. Малышка находится в реанимации.