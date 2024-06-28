Самокатчик сбил 5-летнего ребенка на Красной площади и сбежал
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Мужчина на самокате сбил пятилетнего мальчика на Красной площади в Москве, у ребенка диагностирована травма головы, сообщает Baza.
24 июня Павел и его сын гуляли по Красной площади. Внезапно на мальчика наехал взрослый мужчина на самокате и сбил его с ног.
Отец подошел к обидчику, но тот не собирался отвечать за содеянное и быстро уехал с места происшествия. Также следом за мужчиной проехал его сын.
Через пару минут на место происшествия прибыла полиция. К тому моменту самокатчик уже успел скрыться. Сейчас его разыскивают. Пострадавшего мальчика госпитализировали, медики диагностировали у него травму головы.
Ранее в Москве подросток проломил череп пятилетней девочки самокатом. Малышка находится в реанимации.