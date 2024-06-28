В Москве подросток проломил череп пятилетней девочки самокатом

В Москве во дворе многоэтажного дома на Дмитровском шоссе произошел ужасный случай. Подросток выполнял трюки, съехал с трамплина и отпустил самокат, который прилетел в голову проезжавшей на велосипеде пятилетней девочке, сообщает SHOT .

По словам матери пострадавшего ребенка, у девочки перелом черепа, отек и ушиб головного мозга. Обломок кости давит на часть мозга, отвечающую за опорно-двигательные функции. Ребенок сейчас находится в реанимации.

Испуганный подросток больше не появлялся в этом дворе. Местные жители не знают его имени, но сообщают, что парню 14 лет. Мать пострадавшей девочки безуспешно пытается найти родителей подростка. Она планирует обратиться с заявлением в полицию.

Скейтерская рампа на детской площадке давно напрягала местных жителей. Они рассказали, что подростки часто исполняют опасные трюки. Конкретно этот 14-летний мальчик много раз запускал самокат в воздух.

Ранее подросток 2010 года рождения взобрался на крышу вагона электропоезда. Мальчик получил электротравму и скончался на месте. При этом ребенок уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.