Еще один подросток-зацепер умер на крыше электропоезда

Подросток 2010 года рождения взобрался на крышу вагона электропоезда. Мальчик получил электротравму и скончался на месте, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Парень залез на крышу электропоезда по время высадки и посадки пассажиров на станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД. От полученной травмы зацепер умер на месте.

При этом ребенок уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он нарушал правила поведения на одном из объектов транспортной инфраструктуры. За неделю до трагедии он уходил из дома, а родители вынуждены были обратиться в полицию для его поиска.

Ранее 15-летний парень попытался раскачать токоприемник поезда на Горьковском направлении МЖД. В результате зацепер получил сильнейший удар тока, из-за которого у него сгорел половой орган.

Другого 15-летнего подростка травмировало током на железнодорожной станции Подлипки-Дачные в Московской области. Зацепер взобрался на крышу электропоезда и дотронулся до пантографа.