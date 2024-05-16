Зацепер в Подмосковье дотронулся до пантографа на электричке и попал в больницу

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Подросток получил удар током, взобравшись на крышу электропоезда в Подмосковье

15-летнего подростка травмировало током на железнодорожной станции «Подлинки-Дачные» в Московской области. Зацепер взобрался на крышу электропоезда и дотронулся до пантографа, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Пострадавшего доставили в больницу, а следователи осмотрели место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Правоохранители напомнили, что взбираться на поезда категорически запрещено.

До этого несовершеннолетний зацепер проехал между вагонами высокоскоростного поезда «Сапсан» сообщением «Москва–Санкт-Петербург» до конечной остановки. Его задержали сотрудники транспортной полиции Северной столицы.

Менее захватывающей оказалась история другого подростка, который попытался раскачать токоприемник поезда на Горьковском направлении Московской железной дороги. В результате зацепер получил сильнейший удар тока, из-за которого у него сгорел половой орган.

Столичным врачам все же удалось спасти пенис подростку-зацеперу, ему провели сложную операцию. Из-за сильного повреждения пришлось ампутировать часть правой руки. В настоящее время зацепер остается в коме.