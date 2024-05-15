Врачи спасли пенис зацеперу, которого ударило током на крыше вагона в Подмосковье

Столичным врачам удалось спасти пенис подростку-зацеперу, которого ударило током на крыше электричке в Подмосковье. Однако медики ампутировали парню часть руки, сообщает SHOT .

13 мая 15-летний парень попытался раскачать токоприемник поезда на станции «Электроугли» Горьковского направления МЖД. В результате зацепер получил сильнейший удар тока, из-за которого у него сгорели правая рука и половой орган.

Московские врачи провели сложную операцию школьнику. По их словам, все физиологические функции полового органа сохранены, но необходимо дождаться полного заживления. Однако из-за сильного повреждения пришлось ампутировать часть правой руки. В настоящее время зацепер остается в коме.

Парень проживает в столице, а в Электроуглях в понедельник находился вместе с сестрой. По словам знакомых подростка, он проходил лечение у психиатра.