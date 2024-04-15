Зацепер проехал на «Сапсане» от Москвы до Санкт-Петербурга
Несовершеннолетний зацепер проехал между вагонами высокоскоростного поезда «Сапсан» сообщением «Москва–Санкт-Петербург» до конечной остановки, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
По предварительным данным, 17-летний москвич планировал осуществить поездку из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Его задержали сотрудники транспортной полиции Северной столицы.
В отношении молодого человека были составлены административные протоколы. С правонарушителем правопорядка провели профилактическую беседу и напомнили об опасности таких занятий.
Так как юноша не достиг возраста 18 лет, до приезда мамы он был помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
В отношении матери был составлен протокол.