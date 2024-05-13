Подростка-зацепера ударило током в пенис на крыше вагона в Подмосковье

15-летний парень попытался раскачать токоприемник поезда на Горьковском направлении Московской железной дороги. В результате зацепер получил сильнейший удар тока, из-за которого у него сгорел половой орган, сообщает Baza .

Подростка привлек поезд, стоящий на станции «Электроугли». Он забрался на крышу и стал раскачивать токоприемник.

Зацепер не рассчитал свои силы и получил сильный удар током, который прошел через пах. Из-за удара его сбросило с крыши. Очевидцы вытащили пострадавшего и вызвали скорую помощь. Сейчас подросток находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее несовершеннолетний зацепер проехал между вагонами высокоскоростного поезда «Сапсан» сообщением «Москва — Санкт-Петербург» до конечной остановки. Его задержали сотрудники транспортной полиции Северной столицы.