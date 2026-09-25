В Чечне 10-летний Якуб Альвиев спас малыша из выгребной ямы

В Чечне десятилетний Якуб Альвиев помог вытащить полуторагодовалого мальчика из выгребной ямы. Ребенок уже начал тонуть, сообщает RT .

ЧП произошло 22 сентября. Тетя Якуба рассказала, что ребенок провалился в выгребную яму уличного туалета, а его мать позвала на помощь соседей.

«У соседей мальчик, который только начал ходить, провалился в уличном туалете. Его мать стала звать на помощь, сбежались местные. Но мужчины не могли туда пролезть. Стали просить ребятишек помочь. Все растерялись, а мой племянник сразу сказал, что спасет ребенка», — рассказала тетя Якуба.

К тому времени мальчик уже начал тонуть: над поверхностью оставалась только его голова. Мужчины держали Якуба за ноги, пока он тянулся к ребенку. Обоих вытащили наружу.

Четыре года назад у Якуба умер отец. Мальчика воспитывают мама и тетя. Родственники говорят, что он похож на отца: помогает другим и мирит одноклассников во время ссор.

«Я за него всегда переживаю, говорю, что он единственный у меня мужчина остался, но он все равно всегда в центре событий», — рассказала его тетя.

За смелый поступок власти республики вручили Якубу грамоту и денежную премию от фонда Ахмата Кадырова.

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