В Чебоксарах пенсионер запугивает детей звуковым средством против крыс

В Чебоксарах 70-летний мужчина недоволен тем, что соседские дети шумно играют во дворе, и, чтобы отпугнуть их от дома, установил в окне своей квартиры звуковое средство против крыс с высокочастотным звуком, сообщает Telegram-канал «112» .

Родители детей решили разобраться с ситуацией и пришли поговорить с пенсионером, который отказался вступать с ними в диалог. Вместо конструктивной беседы мужчина обрушил на соседей оскорбления, а также пообещал засудить их.

По задумке мужчины, звуковой отпугиватель против грызунов должен был аналогичным образом подействовать и на детей — они должны были найти другое место для игр, кроме детской площадки во дворе. Находиться рядом с включенным устройством долго невозможно из-за высокочастотного неприятного звука.

По словам местных жителей, пенсионер далеко не первый год пытается выжить детей с детской площадки. Те, с кем у него начинался конфликт много лет назад, уже успели поступить в вузы, а некоторые уже даже выпустились из них. Однажды пенсионер стрелял из ружья солью по восьмилетнему мальчику, а родителям особенно нелюбимых детей портил имущество: прокалывал колеса на машинах и скручивал их номера.