В Британии надзирательница предстала перед судом из-за романа с заключенным

В Великобритании сотрудницу тюрьмы осудили за отношения с заключенным

В Великобритании сотрудницу тюрьмы Микаэлу Кроуфорд судили за отношения с заключенным Карлом Кэтлоу. Женщина лишилась работы, сообщает «Царьград» .

По данным Daily Mail, Кроуфорд вела переписку с Кэтлоу, которому было запрещено пользоваться мобильным телефоном. Смартфон обнаружили в хобби-камере во время планового обыска в августе 2024 года.

В одном из мессенджеров сотрудники нашли диалог с аккаунтом «Кайла Кроуфи». По фотографиям в переписке установили, что за профилем скрывалась надзирательница.

Пара обсуждала совместные планы, в том числе встречу после освобождения мужчины. В одном из сообщений Кэтлоу писал, что купил онлайн туфли на каблуках и парфюм для первого свидания.

За незаконное хранение телефона суд назначил Кэтлоу восемь месяцев лишения свободы условно. Кроуфорд избежала тюремного заключения, поскольку является единственной опекуншей 10-летнего сына. После скандала женщина уволилась из тюрьмы и занялась управлением собственным салоном красоты.

