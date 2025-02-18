В Боливии автобус упал в пропасть, погибли более 30 человек
В департаменте Потоси на юге Боливии автобус упал в пропасть. В результате происшествия более 30 человек погибли, 15 ранены пострадали, сообщает РИА Новости.
«На дороге Потоси — Оруро сегодня произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погиб 31 человек», — сообщает издание La Razón.
Автобус упал в пропасть глубиной в 800 метров. Среди пострадавших два ребенка. Их состояние оценивается как тяжелое.
Ранее авария с участием служебного автомобиля МЧС произошла в районе ТРК «Перово Молл». Легковой автомобиль после столкновения с фургоном загорелся.