Легковушка врезалась в машину МЧС и загорелась в Москве

Авария с участием служебного автомобиля МЧС произошла в районе ТРК «Перово Молл». Легковой автомобиль после столкновения с фургоном загорелся, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что в результате ДТП легковушку откинуло в сторону от транспортного средства чрезвычайного ведомства на несколько метров, после чего машина загорелась. У машины МЧС сильно повреждена передняя часть.

На месте происшествия работают оперативные службы. Предварительно, никто не пострадал.

Обстоятельства аварии выясняются. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути для движения из-за образовавшегося дорожного затора в районе ДТП.