В Березовском разыскивают бесследно пропавшего 59-летнего мужчину

В Березовском мужчина ушел из дома 23 февраля и не вернулся

В Березовском полиция ищет 59-летнего Тальгата Багаутдинова, который пропал 23 февраля. Мужчина ушел из дома и не вернулся, сообщает Сiбдепо .

Пресс-служба полиции Кузбасса 26 февраля сообщила о розыске жителя Березовского. Днем 23 февраля он ушел из дома в районе Молодежного бульвара — с тех пор его местонахождение неизвестно.

По данным полиции, рост мужчины составляет около 180 сантиметров, у него темные волосы и борода, на вид ему 50–60 лет. В день исчезновения он был одет в темно-зеленую куртку с черными вставками, светло-коричневые штаны и черную вязаную шапку.

Всех, кто видел Тальгата Багаутдинова или знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам в Березовском: 8 (38445) 3-11-00, 102 или 112. Анонимность гарантируется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.