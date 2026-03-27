В Березовском пьяный мужчина сорвал рейс автобуса в Кемерово

В Кузбассе на автовокзале задержали 42-летнего дебошира, который сорвал рейс

В Березовском нетрезвый мужчина устроил потасовку в междугороднем автобусе до Кемерова и задержал отправление рейса, сообщает Сiбдепо .

Все произошло на автовокзале Березовского перед отправлением рейса в Кемерово. Пассажиры уже заняли места, когда в салон попытался прорваться пьяный местный житель. Водитель вывел его из автобуса.

Мужчина начал кричать и ругаться, конфликт перерос в потасовку. Сотрудники автовокзала нажали тревожную кнопку и вызвали правоохранителей.

«Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств 42-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения», — сообщили в ведомстве.

Задержанного передали полиции. После этого автобус смог отправиться по маршруту.

