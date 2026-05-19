В Белове полиция закрыла подпольный цех алкоголя

Силовики изъяли более 1000 литров спирта и фальшивые акцизные марки в Белове

В Белове мужчина организовал в гараже производство поддельного алкоголя и разливал его под видом известных брендов. Полиция изъяла крупную партию продукции и возбудила уголовное дело, сообщает Сiбдепо .

Полицейские обнаружили нелегальное производство в обычном гараже. Хозяина задержали во время розлива жидкости по бутылкам. В помещении работала автоматизированная линия, рядом находились ящики с ромом и коньяком с признаками подделки.

По данным правоохранителей, мужчина смешивал спирт с дешевыми ароматизаторами и планировал сбывать продукцию через знакомых в небольших магазинах района.

«В результате обыска полицейские изъяли ром чачу водку и коньяк различных брендов без маркировки на сумму более 850 000 рублей», — сообщают в ведомстве.

Оперативники также нашли более тысячи литров спирта и большое количество фальшивых акцизных марок. Всю продукцию вывезли из гаража. В отношении жителя Белова возбуждено уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.

