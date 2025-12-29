В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали пять человек

В результате ударов БПЛА ВСУ по автомобилям в Белгородском и Грайворонском округах пострадали 4 человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его словам, от удара беспилотника по машине две женщины получили баротравмы. Кроме того, у одной из них диагностированы осколочные ранения плеча.

В результате атаки дрона на автомобиль в селе Замостье Грайворонского округа были пострадали еще две женщины: у одной диагностирована баротравма, у другой — множественные ссадины. Кроме того, в больницу обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона на легковушку.

Ранее представители киевского режима во время очередного удара по Белгородской области ранили мирного жителя, намеренно атаковав с помощью беспилотника «Газель».

