В Башкирии задержали министра транспорта республики Александра Клебанова

Следствие предполагает, что он брал взятки за помощь в распределении госконтрактов на ремонт дорог в республике. Возможно, статей и эпизодов в данном деле будет несколько.

Основные следственные действия в министерстве и дома у чиновника силовики провели 6 мая, а 7 мая правоохранители задержали Клебанова.

Глава Башкирии Радий Хабиров уже получил документы, в которых дано обоснование задержания чиновника. Он также уволил Клебанова с занимаемой должности.