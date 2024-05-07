В Башкирии задержали министра транспорта республики Александра Клебанова
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Силовики задержали министра транспорта Башкирии Александра Клебанова за взяточничество в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал 112.
Следствие предполагает, что он брал взятки за помощь в распределении госконтрактов на ремонт дорог в республике. Возможно, статей и эпизодов в данном деле будет несколько.
Основные следственные действия в министерстве и дома у чиновника силовики провели 6 мая, а 7 мая правоохранители задержали Клебанова.
Глава Башкирии Радий Хабиров уже получил документы, в которых дано обоснование задержания чиновника. Он также уволил Клебанова с занимаемой должности.