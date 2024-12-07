В Башкирии двое рабочих застрелили начальника и до смерти забили его жену

Двое кемеровчан решили ограбить работодателя из Белорецка, на которого работали, но не ожидали, что он рано вернется домой. Мужчину они застрелили, а его жену до смерти забили, после чего сбежали, пишет SHOT .

Двое мужчин из Кемерова влезли домой к предпринимателю, когда его не было в жилье. Они успели вскрыть сейф, забрать деньги и оружие, но на выходе из дома столкнулись с хозяином.

Злоумышленники тут же застрелили работодателя, а его жену связали и жестоко избили. От полученных травм женщина умерла на месте.

Рабочие попытались скрыться на автомобиле марки Toyota черного цвета, но их задержали в Иглинском районе. При обыске машины нашли патроны. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.