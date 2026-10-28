В Балашихе с помощью видеокамеры нашли женщину, скрывшуюся с места ДТП

Камера системы «Безопасный регион» помогла установить личность женщины, которая ночью повредила припаркованный автомобиль в Балашихе и скрылась с места ДТП, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

ДТП произошло ночью на улице Дмитриева в микрорайоне Алексеевская Роща. Камера системы «Безопасный регион» зафиксировала, как автомобиль каршеринга, двигаясь задним ходом, врезался в припаркованную машину.

Женщина-водитель осмотрела поврежденный автомобиль, но не стала связываться с владельцем. Она переставила арендованную машину на небольшое расстояние от места удара и скрылась. Владелец, обнаружив повреждение, подал заявление в полицию.

Видеозапись помогла установить личность нарушительницы и стала главным доказательством ее виновности в оставлении места ДТП.

«В случае возникновения спорных ситуаций при разборе ДТП гражданин может подать заявление в полицию о приобщении записи к материалам дела. Узнать о наличии видеокамер системы «Безопасный регион» в конкретном месте, продлить срок хранения или получить видеозапись можно, обратившись по телефону +7 (498) 602-00-01», — пояснил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.