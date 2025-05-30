В Балашихе молодой кавказец убил человека за просьбу не материться. Он арестован

В подмосковной Балашихе арестован уроженец Закавказья 2003 года рождения, который нанес смертельные травмы мужчине. По данным правоохранителей, парень ударил местного жителя, из-за чего пострадавший упал на асфальт и позже умер в больнице, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В Следкоме заявили, что приезжий побил мужчину 25 мая на железнодорожной станции Кучино. Кавказец ударил горожанина предплечьем по лицу, после чего местный житель упал на землю. Позже пострадавший умер в больнице.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). По ходатайству следователя уроженец Закавказья арестован.

Расследование продолжается.

«Осторожно, Москва» добавляет, что кавказец ударил мужчину из-за того, что тот сделал ему замечание за мат. После этого пострадавший упал на землю и ударился головой. По данным издания, обвиняемому 22 года, погибшему — 52 года.