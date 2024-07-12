в Австралии супругов обвинили в шпионаже в пользу России

Австралийские правоохранители задержали супружескую пару по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Игорь и Кира Королевы имеют паспорта России и гражданство Австралии, сообщает ТАСС.

По данным следствия, 40-летняя Кира Королева служит в австралийских вооруженных силах специалистом по информационным технологиям. Она без уведомления руководства приезжала на территорию России, где якобы хотела передать местной стороне данные, связанные с ВС Австралии. В этом ей помогал супруг.

Семейная пара уже предстала перед окружным судом, где услышали обвинения. Королевы отказались внести залог и остаются под стражей.

У полиции Австралии при этом пока нет доказательств того, что какие-либо данные действительно передали российской стороне. Правоохранительные органы разбираются в ситуации.