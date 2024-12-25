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В авиакатастрофе в Казахстане выжила дочь известного советского ученого

Одна из выживших после падения лайнера Embraer 190AR в Актау в Казахстане — дочь известного советского физика Абдул-Хамида Бислиева, трагически погибшего в Грозном в 1990-х годах, сообщает SHOT .

54-летняя Джамиля Бислиева выжила после авиакатастрофы.

Бислиев создал новую лабораторию по физике магнитных явлений в Чечено-Ингушском госуниверситете. Ученого убили в 1991 году в Грозном, когда мужчина пытался защитить коллегу и друга.

Утром 25 декабря азербайджанский лайнер Embraer E190AR, совершавший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение в Актау. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате ЧП погибли минимум 10 человек, выжили 32 пассажира.

В Казахстане после авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации транспортных средств.