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В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток

На территории Авдеевки в ДНР были обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток. Такое преступление в отношении граждан будет расследоваться, сообщает пресс-служба ГСУ СК России.

Также сотрудники следственного комитета установили, что во время обстрела со стороны ВСУ поселка Александровка города Донецка погибла женщина 1952 года рождения. Был поврежден автомобиль и ранена фельдшер скорой помощи.

По результатам минометного удара в Херсонской области погибли два человека. Еще два мирных жителя ранены при обстреле ВСУ города Каховка.

В Пологовском районе Запорожской области вследствие атаки ВСУ погибли два человека, ранены 36-летняя женщина и ее 6-летняя дочь.

Сотрудники следственного комитета установят все обстоятельства произошедшего и фигурантов преступлений.