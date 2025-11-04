В аварии с микроавтобусом с детьми под Волгодонском погибли два человека

Под Волгодонском микроавтобус с детьми попал в ДТП. В результате аварии пострадали два человека, сообщает РИА Новости .

Авария произошла в районе хутора Потапов Волгодонского района с участием трех легковых автомобилей и микроавтобуса, в котором находились 19 человек, в том числе 17 детей от 11 до 16 лет.

Отмечается, что погибли двое взрослых, которые находились в легковом автомобиле. Пять человек, в том числе три ребенка с ушибами, госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Во второй половине дня 3 ноября в Москве на Варшавском шоссе в районе дома № 178А в аварию попали несколько автомобилей. Из-за этого на дороге в сторону Подмосковья образовалась пробка.

