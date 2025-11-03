На Варшавском шоссе несколько авто попали в ДТП и спровоцировали пробку в Москве Происшествия сегодня в 17:19 Фото - © Медиасток.рф

Во второй половине дня 3 ноября в Москве на Варшавском шоссе в районе дома № 178А в аварию попали несколько автомобилей. Из-за этого на дороге в сторону Подмосковья образовалась пробка, сообщает столичный Дептранс.