На Варшавском шоссе несколько авто попали в ДТП и спровоцировали пробку в Москве
Во второй половине дня 3 ноября в Москве на Варшавском шоссе в районе дома № 178А в аварию попали несколько автомобилей. Из-за этого на дороге в сторону Подмосковья образовалась пробка, сообщает столичный Дептранс.
Предварительно известно, что в аварию попали несколько автомобилей. На месте происшествия уже работают оперативные службы.
На данный момент движение в сторону Московской области через Варшавское шоссе затруднено.
Автомобилистов просят учесть дорожную ситуацию и выбирать альтернативные маршруты.
На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало.
