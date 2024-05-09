В Астрахани пять человек умерли из-за отравления неизвестным веществом

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Baza: 5 человек погибли из-за отравления неизвестным веществом в Астрахани

В Астрахани 5 человек погибли и 14 пострадали из-за отравления неизвестным веществом, предположительно, это были некачественные наркотики, сообщает Baza .

11 человек находятся в реанимации. Как выяснилось, все пострадавшие и погибшие принимали наркотики.

На территории Советского и Трусовского районов Астрахани в различных местах найдены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Полиция разыскивает возможных поставщиков опасного наркотика.