Вузы Подмосковья могут использовать городской транспорт для поиска абитуриентов
Образовательным учреждениям Московской области порекомендовали использовать экраны в городском транспорте для поиска будущих студентов. Это один из наиболее эффективных способов привлечения внимания аудитории с рядом преимуществ, сообщила пресс-служба ООО «Трансмедиа».
Широкий охват
Во время ежедневных поездок в транспорте реклама демонстрируется разнообразной аудитории, включая потенциальных студентов и их родителей.
Высокая вовлеченность
Реклама становится наиболее эффективной благодаря вовлечению пассажиров развлекательным и познавательным эфиром «Трансмедиа».
Длительное время контакта
Поездка в общественном транспорте в среднем занимает около 20 минут, что позволяет донести до аудитории нужно рекламное сообщение.
Локальный таргетинг и оперативная смена креатива
Экраны «Трансмедиа» позволяют локально таргетировать рекламу, а оперативная смена креатива помогает быстро реагировать на рыночные изменения.
Доверенный партнер
Среди университетов с «Трансмедиа» уже сотрудничают РАНХиГС, РГГУ, Московский Политех, МФЮА и другие.
Экраны в городском транспорте становятся не только элементом медиамикса, но и ключевым инструментом по привлечению внимания потенциальных студентов во время приемных кампаний.