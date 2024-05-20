сегодня в 15:03

Вузы Подмосковья могут использовать городской транспорт для поиска абитуриентов

Образовательным учреждениям Московской области порекомендовали использовать экраны в городском транспорте для поиска будущих студентов. Это один из наиболее эффективных способов привлечения внимания аудитории с рядом преимуществ, сообщила пресс-служба ООО «Трансмедиа».

Широкий охват

Во время ежедневных поездок в транспорте реклама демонстрируется разнообразной аудитории, включая потенциальных студентов и их родителей.

Высокая вовлеченность

Реклама становится наиболее эффективной благодаря вовлечению пассажиров развлекательным и познавательным эфиром «Трансмедиа».

Длительное время контакта

Поездка в общественном транспорте в среднем занимает около 20 минут, что позволяет донести до аудитории нужно рекламное сообщение.

Локальный таргетинг и оперативная смена креатива

Экраны «Трансмедиа» позволяют локально таргетировать рекламу, а оперативная смена креатива помогает быстро реагировать на рыночные изменения.

Доверенный партнер

Среди университетов с «Трансмедиа» уже сотрудничают РАНХиГС, РГГУ, Московский Политех, МФЮА и другие.

Экраны в городском транспорте становятся не только элементом медиамикса, но и ключевым инструментом по привлечению внимания потенциальных студентов во время приемных кампаний.