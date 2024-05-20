сегодня в 15:18

Лондонский суд разрешил Ассанжу подать апелляцию против экстрадиции в США

Один из высших судов Англии и Уэльса, Высокий суд Лондона, по итогам слушаний принял решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он сможет попытаться оспорить в британских судах решение о его экстрадиции в США, сообщает РИА Новости.

В британских судах пройдет новый раунд разбирательств, журналист продолжит оставаться в тюрьме в Белмарш.

Супруга Ассанжа призвала президента США Джо Байдена снять обвинения с журналиста после того, как лондонский суд разрешил ему новую апелляцию.

Еще в 2010 году против Ассанжа в США начали расследование по подозрению в нарушении закона о шпионаже. Ему грозит 175 лет лишения свободы.

Ранее Высокий суд Лондона уже разрешил журналисту оспорить решение об экстрадиции в США.