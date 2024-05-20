Два человека ранены в результате атаки дрона ВСУ на Курскую область
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В поселке Теткино Курской области с беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство, ранениями получили два человека, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
На месте происшествия раненым оказали первую медпомощь. Сейчас пострадавших госпитализируют в Глушковскую районную больницу.
Ранее средства ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.
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