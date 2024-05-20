Два человека ранены в результате атаки дрона ВСУ на Курскую область Происшествия сегодня в 15:01 Фото - © Медиасток.рф

В поселке Теткино Курской области с беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство, ранениями получили два человека, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

На месте происшествия раненым оказали первую медпомощь. Сейчас пострадавших госпитализируют в Глушковскую районную больницу. Ранее средства ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над Белгородской областью. ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.