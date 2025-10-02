В Астрахани «ГАЗель» влетела в толпу пешеходов

Утром 2 октября в Астрахани на улице Николая Островского водитель «ГАЗели» влетел в толпу пешеходов, но по счастливой случайности обошлось без жертв, сообщает «Астрахань Ру» .

Предварительно известно, что авария произошла из-за 24-летнего водителя Lada Granta, который не уступил дорогу «ГАЗели» и допустил столкновение транспортных средств. За рулем грузовика находился ровесник предполагаемого виновника ДТП.

От удара «ГАЗель» выехала на проезжую часть. В этот момент вблизи пешеходного перехода находились люди. Пешеходы успели отреагировать и отскочили в сторону. Жертв и травм удалось избежать. Одну из девушек осмотрели на месте, от госпитализации она отказалась.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. Какое-либо решение будет принято позднее по итогу проверки.

