В Артеме задержали подозреваемых в похищении 54-летнего жителя

Правоохранительные органы задержали четырех человек, подозреваемых в причастности к похищению 54-летнего мужчины в городе Артем Приморского края, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В полицию Артема от очевидцев поступило сообщение о том, что возле дома № 17 на улице Лазо неизвестные насильно затащили человека в багажник легкового автомобиля, при этом пострадавший звал на помощь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска идентифицировали личность потерпевшего — им оказался 54-летний местный житель. Были также установлены личности причастных к преступлению. Четверо из них были задержаны и впоследствии признали свою вину.

Как уточнили в пресс-службе, злоумышленники требовали от потерпевшего крупную сумму денег, однако, узнав, что история получила огласку, испугались и отпустили его.

Следственным управлением СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ. В ведомстве добавили, что в настоящее время разыскивается пятый подозреваемый.

«На текущий момент с участием всех фигурантов проводятся следственные мероприятия. Следователем принято решение о необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых, и соответствующие ходатайства уже направлены в суд», — отмечается в официальном заявлении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.