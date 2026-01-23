В Артеме спецназ «накрыл» вооруженного дебошира после разборок у ночного клуба

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели операцию по задержанию участника потасовки, произошедшей у одного из ночных клубов Приморского края. Конфликт между посетителями заведения перерос в уголовное дело о хулиганстве, сообщает vostokmedia.com .

Сигнал о нарушении общественного порядка поступил в дежурную часть от очевидца. Прибывшие на место полицейские восстановили картину событий: в ходе ссоры у входа в клуб один из оппонентов достал предмет, визуально идентифицированный как пистолет, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле.

Подозреваемым оказался 25-летний житель города Артем. Фигурант был пойман в ходе совместной операции полиции и подразделений Росгвардии. Предполагаемое оружие, использованное в ходе конфликта, изъято и направлено на баллистическую экспертизу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения на время проведения следственных действий.

